Roberta Salimbeni | insegnante a Fabriano | ' Io | prof a casa da 3 mesi Non faccio test né vaccino ma senza lavoro è dura Ricevo minacce e

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Salimbeni

, prof di lettere alla scuola media 'Gentile da Fabriano', a Fabriano. Oggi scatta il vaccino obbligatorio a scuola, ma lei è una No vax convinta. Da quanto è a casa? 'Sono tre mesi ...L'insofferenza di una prof di Lettere Manifesta invece segnali di cedimento, la docente di Lettere alla scuola media 'Gentile' di Fabriano, da tre mesi senza stipendio perché senza ...Sotto la lente i comparti di scuola, difesa, sicurezza, polizia locale e penitenziaria. Il caso della prof che non prende la paga da 3 mesi ...Roberta Salimbeni, prof di lettere alla scuola media “Gentile da Fabriano”, a Fabriano. Oggi scatta il vaccino obbligatorio a scuola, ma lei è una No vax convinta. Da ...