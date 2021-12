Rivoluzione Toyota | in arrivo 30 nuovi modelli di auto elettriche a batteria entro il 2030

Advertising

libellula58 : RT @clawin8: Questa sarebbe la VERA rivoluzione green. Nessuna batteria da smaltire e vapore acqueo dal tubo di scarico! - clawin8 : Questa sarebbe la VERA rivoluzione green. Nessuna batteria da smaltire e vapore acqueo dal tubo di scarico! -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Toyota

Le immagini di tutte le nuove auto elettriche mostrate dae ......con Sukuzi al terzo posto. Novembre è stato un mese in flessione ma meno rispetto alla ... il salone Garlate di Bonaldi, Gruppo Eurocar Italia, registra una vera e propriadelle ...In arrivo la nuova Lexus RZ, l'inedita crossover a propulsione elettrica del premium brand giapponese, la cui futura gamma BEV a zero emissioni comprenderà fino a ben tredici modelli.Per raggiungere questo target, la casa di Nagoya metterà sul tavolo dal 2022 al 2030 ben 8 trilioni di yen, ovvero 62,4 miliardi di euro ...