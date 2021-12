Ritorno Spagna dal Chelsea: Inter e Juventus messe KO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sia Juventus che Inter avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore per rinforzare la difesa. Beffa che arriva dalla Spagna Il calciomercato invernale come sempre rappresenterà una finestra in cui… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siacheavrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore per rinforzare la difesa. Beffa che arriva dallaIl calciomercato invernale come sempre rappresenterà una finestra in cui… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportli26181512 : Dalla Spagna: Sanchez vicino al ritorno al Barcellona, all'Inter può finire De Jong: In Spagna sono sicuri, Alexis… - MatteoDentini : @_RobertoErre Guarda in spagna b cosa succede il girone di ritorno al castilla e al barca b.. è semplicemente la solita figura all’italiana - CalcioNews24 : Il Papu #Gomez si racconta tra l'#Atalanta e la sua esperienza in Spagna - Sergio8arone : RT @erosazzurro: In Spagna I tifosi del #barca si stanno grattando perché hanno pescato il #napoli di mister #spalletti che ha già eliminat… - tiziueb : Non ho capito bene..un tampone per prendere l' aereo di ritorno dalla spagna e nulla per la discoteca a capodanno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Spagna Vaccini, bollette, migranti: tutte le risposte di Mario Draghi al Senato Il ritorno alla normalità dopo quasi due anni di pandemia è costata all'Italia più di 134 mila morti. E ... la Francia un po' più della Germania, un po' meno dell'Italia, la Spagna credo che sia più o ...

Dalla Spagna: Sanchez pronto a tornare al Barcellona, all'Inter andrebbe Luuk De Jong Secondo quanto riportato da Sport.es, u n accordo a tre tra Barcellona, Inter e Siviglia potrebbe portare al ritorno di Alexis Sánchez al Barcellona . Il ritorno dell'attaccante cileno sarebbe comunque subordinato all'ok del tecnico azulgrana , Xavi Hernández. Tutto parte dall'esigenza del Barcellona di liberarsi di Luuk de Jong , calciatore partito ...

Dalla Spagna: Sanchez vicino al ritorno al Barcellona, all'Inter può finire De Jong Calciomercato.com Ritorno Spagna dal Chelsea: Inter e Juventus messe KO Sia Juventus che Inter avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore per rinforzare la difesa. Beffa che arriva dalla Spagna ...

Bomba dalla Spagna: Sanchez al Barcellona e De Jong all’Inter Bomba di mercato dalla Spagna che riguarda Inter e Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport il club nerazzurro e quello blaugrana hanno infatti trovato un principio di accordo per il ritorno di A ...

Ilalla normalità dopo quasi due anni di pandemia è costata all'Italia più di 134 mila morti. E ... la Francia un po' più della Germania, un po' meno dell'Italia, lacredo che sia più o ...Secondo quanto riportato da Sport.es, u n accordo a tre tra Barcellona, Inter e Siviglia potrebbe portare aldi Alexis Sánchez al Barcellona . Ildell'attaccante cileno sarebbe comunque subordinato all'ok del tecnico azulgrana , Xavi Hernández. Tutto parte dall'esigenza del Barcellona di liberarsi di Luuk de Jong , calciatore partito ...Sia Juventus che Inter avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore per rinforzare la difesa. Beffa che arriva dalla Spagna ...Bomba di mercato dalla Spagna che riguarda Inter e Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport il club nerazzurro e quello blaugrana hanno infatti trovato un principio di accordo per il ritorno di A ...