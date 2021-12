Ritardo record sulla Manovra. Ma solo Conte dava scandalo. Da Italia viva alla Lega, un anno fa tutti protestavano. Ora che si è superata ogni decenza nessuno batte ciglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ricorsi alla Consulta, parole infuocate sul rispetto della democrazia, critiche veementi al Ritardo record sulla discussione della Legge di Bilancio. In una frase, quella di Matteo Renzi: “Rispetto di tutti i livelli istituzionali”. Sembrerebbe il racconto del risveglio dei partiti nei confronti del governo Draghi, invece è solo il resoconto di quanto avveniva lo scorso anno, con il Conte bis, che effettivamente la Manovra finì per approvarla proprio sul gong. CHI RICORDA? Anche perché di mezzo c’era la seconda ondata della pandemia. Ma soprattutto bisognava fare i conti con le bizze degli alleati di Italia viva, che di fatto stavano già lavorando alla caduta dell’esecutivo. Rendendo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) RicorsiConsulta, parole infuocate sul rispetto della democrazia, critiche veementi aldiscussione della Legge di Bilancio. In una frase, quella di Matteo Renzi: “Rispetto dii livelli istituzionali”. Sembrerebbe il racconto del risveglio dei partiti nei confronti del governo Draghi, invece èil resoconto di quanto avveniva lo scorso, con ilbis, che effettivamente lafinì per approvarla proprio sul gong. CHI RICORDA? Anche perché di mezzo c’era la seconda ondata della pandemia. Ma soprattutto bisognava fare i conti con le bizze degli alleati di, che di fatto stavano già lavorandocaduta dell’esecutivo. Rendendo ...

