Rissa in tv a CartaBianca: "vaccino si o vaccino no?" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Toni molto accessi nella puntata di ieri di CartaBianca condotta da Bianca Berlinguer. Alberto Contri, professore universitario, e Andrea Scanzi, giornalista, si sono duramente scontrati sulla questione vaccino. Viaggiavano su strade parallele che mai si sarebbe incontrate. Gli animi si sono scaldati e parole decisamente non adatte ad un contesto televisivo hanno iniziato a volare: "Cretino", "Bollito", "Mascalzone". Contri abbandona lo studio infuriato. Sfiorato lo scontro fisico a CartaBianca: Contri vs Scanzi Le opinioni contraddittorie sul tema di vaccini e GreenPass racchiuse in un'unica serata: quella di ieri a CartaBianca, programma tv di cronaca, politica, economia condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti del programma ieri sera Alberto Contri, docente universitario e membro della neonata ...

