Rinnovo Sarri: perché Lotito fa bene a puntare sul Comandante (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alla festa di Natale in casa Lazio, il Presidente Lotito ha sostanzialmente ufficializzato il Rinnovo di Sarri Per Maurizio Sarri il Rinnovo pare davvero dietro l'angolo. L'annuncio è arrivato direttamente da Claudio Lotito durante la festa di Natale del club biancoceleste. Un idillio tra presidente e allenatore davvero inconsueto per i tempi che corrono, nei quali si bada sempre e solo al mero risultato del campo. perché è evidente che da quel punto di vista la Lazio del Comandante non stia brillando. Tutt'altro. Nono posto in Serie A con 25 punti in cassaforte, uno meno dell'Empoli di Andreazzoli. E se l'attacco in qualche modo funziona, la difesa con le sue 32 reti incassate è migliore solo di Sampdoria, Genoa, Cagliari, Spezia e Salernitana. Eppure ...

