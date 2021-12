Rinnovo Insigne | Auriemma | “La nuova offerta di ADL è ancora più bassa”

Advertising

MundoNapoli : Auriemma sul rinnovo di Insigne: “ADL ha modificato l’offerta: ora gli propone ingaggio ancora più basso” - cn1926it : #Zazzaroni: 'Il rinnovo non influisce su #Insigne' - cn1926it : #Scozzafava: “Rinnovo di #Insigne lontano, difficile arrivi entro il 31 gennaio” - cn1926it : Rinnovo #Insigne, c’è grande pessimismo per il Corriere del Mezzogiorno: il punto -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Bart para un rigore a, ma non riesce a evitare la vittoria della corazzata di Spalletti. ...il contratto in scadenza nel 2023 e ancora non si hanno tracce di un dialogo costruttivo sul. ...Ultime notizie calcio Napoli - Monica Scozzafava , giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio ...Il Napoli avrebbe ulteriormente abbassato la sua offerta a Lorenzo Insigne per il rinnovo. Questa la notizia svelata da Raffaele Auriemma, dagli studi di Tele A, sul futuro del capitano azzurro: “Iniz ...Rinnovo Insigne – La trattativa prosegue, nuova offerta di De Laurentiis a ribasso: da 3,5 milioni a 3 milioni per le prossime quattro stagioni. Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma, in diret ...