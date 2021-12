Ricevere una torta da Tom Cruise si può: un giornalista del Guardian ci è riuscito (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stuart Heritage è un giornalista del The Guardian e quindi, come ogni giornalista è tenace e testardo. Soprattutto, morde i propri sogni. Ma proprio letteralmente, intendo: dopo un estenuante tampinamento è riuscito a farsi mandare una torta da Tom Cruise. Ma andiamo con ordine. L’attore hollywoodiano ha una tradizione natalizia: ogni anno invia ai suoi più cari amici – tipo Kirsten Dunst, Henry Cavill, Angela Bassett, Jimmy Fallon, Graham Norton – 50 dollari di torta. E non una torta qualsiasi, ma la gigantesca ciambella cioccolato bianco e cocco, preparata da Doan’s Bakery, in California, e poi confezionata e spedita dallo staff di Cruise. Circa un annetto fa, Stuart Herigate, che per il Guardian si occupa di musica ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stuart Heritage è undel Thee quindi, come ogniè tenace e testardo. Soprattutto, morde i propri sogni. Ma proprio letteralmente, intendo: dopo un estenuante tampinamento èa farsi mandare unada Tom. Ma andiamo con ordine. L’attore hollywoodiano ha una tradizione natalizia: ogni anno invia ai suoi più cari amici – tipo Kirsten Dunst, Henry Cavill, Angela Bassett, Jimmy Fallon, Graham Norton – 50 dollari di. E non unaqualsiasi, ma la gigantesca ciambella cioccolato bianco e cocco, preparata da Doan’s Bakery, in California, e poi confezionata e spedita dallo staff di. Circa un annetto fa, Stuart Herigate, che per ilsi occupa di musica ...

