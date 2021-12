Ricerca | concluso progetto Solus coordinato dal Polimi | nasce innovativo sistema imaging tomografico

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si èildieuropeodal Politecnico di Milano, che ha portato alla realizzazione di undimultimodale per il miglioramento della diagnosi del cancro al seno. Il, sviluppato per discriminare in modo non invasivo tra lesioni maligne e benigne, è attualmente in fase di validazione clinica all’Ospedale San Raffaele. La validazione durerà due anni, ma il Politecnico di Milano spiega che i risultati iniziali saranno disponibili già nei prossimi mesi. Itori ricordano che il cancro al seno è il tumore più comune e la diagnosi precoce è essenziale per garantire un’elevata probabilità di sopravvivenza. I programmi ...