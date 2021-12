Retromarcia della Commissione Ue: “Non sarà vietato vendere gli edifici che non rispettano gli standard di efficienza energetica” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Bruxelles non vi dirà che non potete vendere la vostra casa se non è ristrutturata e nessun burocrate confischerà la vostra casa se non è ristrutturata. Il patrimonio culturale è protetto e le case estive possono essere esentate”. E fu dietrofront. Presentando la proposta sull’efficienza energetica degli edifici in conferenza stampa, il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha spiegato in italiano che il testo “non contiene alcun divieto di vendita o affitto per gli edifici che saranno qualificati nella classe G, cioè il 15% degli edifici identificati come quelli che hanno la peggiore efficienza energetica nel singolo Paese”. Una risposta alle polemiche dei giorni scorsi. Quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Bruxelles non vi dirà che non potetela vostra casa se non è ristrutturata e nessun burocrate confischerà la vostra casa se non è ristrutturata. Il patrimonio culturale è protetto e le case estive possono essere esentate”. E fu dietrofront. Presentando la proposta sull’degliin conferenza stampa, il vicepresidenteeuropea, Frans Timmermans, ha spiegato in italiano che il testo “non contiene alcun divieto di vendita o affitto per gliche saranno qualificati nella classe G, cioè il 15% degliidentificati come quelli che hanno la peggiorenel singolo Paese”. Una risposta alle polemiche dei giorni scorsi. Quello ...

