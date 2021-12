Restrizioni sui viaggi in Italia, protestano gli operatori turistici: così il Natale è rovinato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) protestano gli operatori turistici per le Restrizioni aggiuntive decise dal governo Italiano sui viaggiatori che arrivano da un paese dell’Unione europea. E anche da Bruxelles sono giunte richieste di chiarimenti. La firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che reintroduce l’obbligo di tampone per chi arriva da qualsiasi Paese europeo, che entrerà in vigore dal 16 dicembre al 31 gennaio, “è una decisione che ancora una volta non lascia la possibilità agli operatori turistici di potersi organizzare”. Lo dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. LEGGI ANCHE Turismo, 2020 "annus horribilis". Istat: «Persi 63 miliardi per il crollo del consumo interno» Natale nero, tra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)gliper leaggiuntive decise dal governono suiatori che arrivano da un paese dell’Unione europea. E anche da Bruxelles sono giunte richieste di chiarimenti. La firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che reintroduce l’obbligo di tampone per chi arriva da qualsiasi Paese europeo, che entrerà in vigore dal 16 dicembre al 31 gennaio, “è una decisione che ancora una volta non lascia la possibilità aglidi potersi organizzare”. Lo dichiara la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli. LEGGI ANCHE Turismo, 2020 "annus horribilis". Istat: «Persi 63 miliardi per il crollo del consumo interno»nero, tra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le restrizioni sui viaggi? 'Non c'è molto da riflettere. I dati dei contagi da Omicron da noi sono inferiori che in… - MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Per convincere i genitori a vaccinare i figli, gli «esperti» agitano la minaccia delle eventuali restrizioni per chi non p… - SecolodItalia1 : Restrizioni sui viaggi in Italia, protestano gli operatori turistici: così il Natale è rovinato… - Daniela192601 : RT @LaVeritaWeb: Per convincere i genitori a vaccinare i figli, gli «esperti» agitano la minaccia delle eventuali restrizioni per chi non p… - capitanoachab6 : RT @LaVeritaWeb: Per convincere i genitori a vaccinare i figli, gli «esperti» agitano la minaccia delle eventuali restrizioni per chi non p… -