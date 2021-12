Report Tutela, Vodafone offre la migliore esperienza mobile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) MILANO – Vodafone è l’operatore che offre la miglior esperienza mobile complessiva in Italia secondo il Report “State of mobile Experience” di Tutela, società indipendente di dati crowdsourcing che misura e analizza l’esperienza degli utenti sulle reti mobili. Vodafone è risultata vincitrice nelle categorie “Excellent Consistent Quality”, “Core Consistent Quality”, “Coverage score” e “Video experience”. Excellent Consistent Quality – Secondo il Report Tutela, Vodafone è l’operatore che offre la migliore esperienza mobile complessiva. Vodafone Italia offre ai suoi utenti mobili la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) MILANO –è l’operatore chela migliorcomplessiva in Italia secondo il“State ofExperience” di, società indipendente di dati crowdsourcing che misura e analizza l’degli utenti sulle reti mobili.è risultata vincitrice nelle categorie “Excellent Consistent Quality”, “Core Consistent Quality”, “Coverage score” e “Video experience”. Excellent Consistent Quality – Secondo ilè l’operatore chelacomplessiva.Italiaai suoi utenti mobili la ...

