Renzi punge Meloni | ' Trovare un patriota? Certo | come Ciampi | Napolitano e Mattarella'

Advertising

globalistIT : Bene anche se anche un orologio rotto due volte al giorno indovina l'ora... -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi punge

Globalist.it

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoprendendo la parola nell'aula del Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue.A quel punto Bechissul fatto che la 'sfiducia costruttiva', in realtà, c'è già stata ed è quella che ha visto vittima lui con la manovra diche aveva già pronto Draghi. Da lì, Conte si ...Il leader di Italia Viva parla dell'elezione del presidente della repubblica prendendo la parola nell'aula del Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue.Il presidente grillino torna alla festa dei giovani di FdI e apre a un quirinabile di destra, ma "di alto profilo morale". Chiarisce che non firmerà la petizione per il presidenzialismo ma per il rest ...