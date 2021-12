Religioni | Brescia | ' ok definitivo a intesa con anglicani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "La commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato in sede legislativa in via definitiva l'tra lo Stato Italiano e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, che rappresenta la confessione anglicana in Italia. Si conclude così un percorso storico, partito nel 2015 e concretizzato dal presidente Conte nel 2019 con la sigla dell'. Grazie alla collaborazione dei gruppi oggi raggiungiamo rapidamente l'obiettivo, attuando l'articolo 8 della Costituzione e rafforzando nel nome della libertà religiosa l'amicizia tra i popoli". Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento. “Già in un recente incontro con l'ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris, avevo manifestato la disponibilità e l'impegno a un iter celere ...