Regolamento semifinali Coppa Italia Serie C 2021 2022 | andata e ritorno | come funziona

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildellediin sfide di: eccoe chi passa in caso di parità. Ci siamo, ci si gioca l’approdo in finale e a questo punto della competizione organizzata dalla Lega Pro si giocherà l’e poi il. L’ordine degli incontri, e dunque chi gioca in casa il, è stato stabilito mediante il sorteggio. Chi avrà ottenuto il maggior punteggio (dunque due vittorie su due o una vittoria un pareggio) al termine delle due sfide sarà ammessa in finale. In caso di una vittoria a testa si guarderà la differenza reti complessiva delle due sfide per decretare la squadra ...

Advertising

infoitsport : ATP Cup 2022, regolamento e chi si qualifica. Solo le vincitrici dei gironi alle semifinali! Italia-Russia decisiva - zazoomblog : ATP Cup 2022 regolamento e chi si qualifica. Solo le vincitrici dei gironi alle semifinali! Italia-Russia decisiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento semifinali

Sportface.it

... ritorno (12/13 aprile), andata (26/27 aprile), ritorno (3/4 maggio) Finale (... Per maggiori informazioni, leggere l'Articolo 46 del. Dove si giocherà la finale? La ...... naturalmente sempre di giovedì, così come poi per le, che saranno fissate il 28 aprile ... Ilprevede che in ogni abbinamento una seconda di Conference League affronti una "...In semifinale, le teste di serie sfidano le formazioni provenienti dalla seconda fascia. In partita secca, in casa della testa di serie. L'Italia si è garantita questo diritto e incrocerà una tra Turc ...In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, oltre a risultati e classifica aggiornati in tempo reale L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di ...