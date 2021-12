Regina Elisabetta, la tradizione natalizia interrotta che le spezzerà il cuore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come accade in tutte le famiglie, anche i Reali e la Regina Elisabetta hanno le loro grandi da tradizioni natalizie da rispettare. Non è solo un giorno di festa, ma è anche un momento per ritrovare i propri affetti e rallentare il ritmo quotidiano. E sì, la royal family non fa proprio eccezione. In queste belle abitudini, è incluso anche lo scambio dei regali alla vigilia, invece che il 25, per onorare la loro eredità di stampo tedesco. Regina Elisabetta, quello che cambierà nel suo Natale Come tutti gli anni, ogni ospite invitato a Sandrigham è chiamato a disporre i suoi doni in una serie di tavoli diversi. Ognuno, come sempre, avrà la sua piccola pila. L’orario è tassativo, fissato inderogabilmente per le 18 del 24 dicembre. Il tutto, chiaramente, solo dopo aver decorato l’albero e aver preso il tè del ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come accade in tutte le famiglie, anche i Reali e lahanno le loro grandi da tradizioni natalizie da rispettare. Non è solo un giorno di festa, ma è anche un momento per ritrovare i propri affetti e rallentare il ritmo quotidiano. E sì, la royal family non fa proprio eccezione. In queste belle abitudini, è incluso anche lo scambio dei regali alla vigilia, invece che il 25, per onorare la loro eredità di stampo tedesco., quello che cambierà nel suo Natale Come tutti gli anni, ogni ospite invitato a Sandrigham è chiamato a disporre i suoi doni in una serie di tavoli diversi. Ognuno, come sempre, avrà la sua piccola pila. L’orario è tassativo, fissato inderogabilmente per le 18 del 24 dicembre. Il tutto, chiaramente, solo dopo aver decorato l’albero e aver preso il tè del ...

