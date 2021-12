Reddito di cittadinanza, quando va rinnovato l’Isee e cosa rischia chi non lo fa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I beneficiari del Reddito di cittadinanza devono segnarsi una scadenza precisa: il 31 gennaio. Entro quella data, infatti, devono rinnovare la Dsu per l’Isee 2022 per non continuare a ricevere regolarmente i pagamenti del sussidio. È salva la mensilità di gennaio che si riferisce ai redditi di dicembre ed è, quindi, ancora relativa al 2021: l’aggiornamento sarà necessario a partire da febbraio. Reddito di cittadinanza, necessario il rinnovo della DSU La dichiarazione Isee ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata. Tutti i beneficiari del Reddito o Pensione di cittadinanza che hanno presentato la DSU nel corso del 2021 devono pertanto rinnovarla entro il 31 gennaio 2022 per non perdere la continuità nel pagamento della prestazione. Le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I beneficiari deldidevono segnarsi una scadenza precisa: il 31 gennaio. Entro quella data, infatti, devono rinnovare la Dsu per2022 per non continuare a ricevere regolarmente i pagamenti del sussidio. È salva la mensilità di gennaio che si riferisce ai redditi di dicembre ed è, quindi, ancora relativa al 2021: l’aggiornamento sarà necessario a partire da febbraio.di, necessario il rinnovo della DSU La dichiarazione Isee ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata. Tutti i beneficiari delo Pensione diche hanno presentato la DSU nel corso del 2021 devono pertanto rinnovarla entro il 31 gennaio 2022 per non perdere la continuità nel pagamento della prestazione. Le ...

