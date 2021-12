Reddito di cittadinanza, l’avvertimento del magistrato: «Troppi abusi, la legge va cambiata» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «No», il fatto che i controlli consentano di scoprire (alcuni) furbetti del Reddito di cittadinanza non significa affatto che il sistema funziona. Intanto «sotto il profilo amministrativo i controlli sono carenti» e poi i soldi non si recuperano. Quindi, «occorre rivedere la legge», perché «così com’ è lascia spazio a Troppi abusi». l’avvertimento non è un qualche “politico insensibile alla povertà” e che “strumentalizza gli abusi”, per dirla come la direbbero i sostenitori della misura, ma il procuratore capo di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, intervistata dal Messaggero. «Solo con riferimento ai procedimenti trattati dalla mia procura – spiega – siamo arrivati ad accertare l’indebita erogazione di circa due milioni di euro». L’impossibilità di recuperare i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «No», il fatto che i controlli consentano di scoprire (alcuni) furbetti deldinon significa affatto che il sistema funziona. Intanto «sotto il profilo amministrativo i controlli sono carenti» e poi i soldi non si recuperano. Quindi, «occorre rivedere la», perché «così com’ è lascia spazio a».non è un qualche “politico insensibile alla povertà” e che “strumentalizza gli”, per dirla come la direbbero i sostenitori della misura, ma il procuratore capo di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, intervistata dal Messaggero. «Solo con riferimento ai procedimenti trattati dalla mia procura – spiega – siamo arrivati ad accertare l’indebita erogazione di circa due milioni di euro». L’impossibilità di recuperare i ...

