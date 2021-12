(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 dicembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Politiche giovanili, Fabiana, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative in merito al fenomenocosiddette, nell’ottica di percorsi di, educazione e integrazione dei minori coinvolti (Molinari – Lega). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Recupero e rieducazione delle baby gang, question time con Dadone -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero rieducazione

Lente Locale

Ho visto per esperienza che la messa in prova è molto più efficace e permette un pienodi ... La, però, è più difficile, 'anche dal punto di vista economico. Bisognerebbe investire ...... la Cooperativa che offre ai detenuti delle carceri bresciane un lavoro come occasione di riscatto e. Con intelligente dedizione, mentre guidava ildella vecchia Cascina Parco ...Cronaca nera L'Aquila - 09/12/2021 09:37 - Catturato 'Juan Carrito', l'orso marsicano di due anni diventato una star sui social per le continue scorribande nel centro storico di ...Catturato Juan Carrito, l'orso marsicano di due anni diventato una star sui social. Le operazioni di recupero sono iniziate alle 8 di questa mattina a Roccaraso, in ...