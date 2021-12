Rai, Fuortes indica le nuove direzioni di genere: Coletta al prime time, Di Bella al daytime. Ammirati confermata alla fiction (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stefano Coletta, Antonio Di Bella Lavori in corso quasi completati in vista della rivoluzione Rai. L’Ad Carlo Fuortes – secondo quanto si apprende – ha formalizzato le proposte per le nuove direzioni di genere, che di fatto sostituiranno quelle di rete. Il cambiamento, che porterà a una vera e propria riorganizzazione interna, rappresenta il primo passo del nuovo piano industriale 2022-24 promosso dal top manager. Ecco i nomi dei nuovi direttori, sui quali domani sarà richiesto il parere vincolante del Cda. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta diventerà il responsabile del prime time del servizio pubblico. Per l’attuale numero uno della rete ammiraglia si tratta di una promozione. Antonio Di Bella, attuale ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stefano, Antonio DiLavori in corso quasi completati in vista della rivoluzione Rai. L’Ad Carlo– secondo quanto si apprende – ha formalizzato le proposte per ledi, che di fatto sostituiranno quelle di rete. Il cambiamento, che porterà a una vera e propria riorganizzazione interna, rappresenta il primo passo del nuovo piano industriale 2022-24 promosso dal top manager. Ecco i nomi dei nuovi direttori, sui quali domani sarà richiesto il parere vincolante del Cda. Il direttore di Rai1 Stefanodiventerà il responsabile deldel servizio pubblico. Per l’attuale numero uno della rete ammiraglia si tratta di una promozione. Antonio Di, attuale ...

