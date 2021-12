**Quirinale: Renzi, 'appello Meloni per patriota? Sì come Ciampi, Napolitano e Mattarella'** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'appello di Giorgia Meloni per un patriota" al Quirinale "mi pare un'ottima idea. Noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo" come "Ciampi, Napolitano e Mattarella a cui va il nostro deferente saluto". Così Matteo Renzi in aula al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'di Giorgiaper un" al Quirinale "mi pare un'ottima idea. Noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo"a cui va il nostro deferente saluto". Così Matteoin aula al Senato.

Advertising

fattoquotidiano : Forza Italia Viva funziona: la Giunta s'inchina a Renzi e Cesaro. Prove per il Quirinale? - ItaliaViva : Vi spiego il dialogo tra Renzi e Salvini. La versione di @lucianonobili - fattoquotidiano : RENZI PRONO ALLA DESTRA “Il Quirinale è cosa loro” [di Giacomo Salvini] - TV7Benevento : **Quirinale: Renzi, 'appello Meloni per patriota? Sì come Ciampi, Napolitano e Mattarella'**... - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Matteo #Renzi sulla partita del #Quirinale afferma che i nomi si dovranno fare a #gennaio: 'Si deve parlare anche con la… -