Quirinale: Mattarella riceve delegazione Pirelli per 150 anni fondazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione di Pirelli C. S.p.A., guidata dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera, alla vigilia dell'anniversario dei 150 anni della fondazione della società. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alunadiC. S.p.A., guidata dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera, alla vigilia dell'versario dei 150delladella società.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato al #Quirinale gli Attestati d’onore di #AlfieredellaRepubblica conferiti ne… - vaticannews_it : #13dicembre Il presidente della Repubblica italiana sarà ricevuto alle 9.30 nel Palazzo Apostolico da… - LuigiBrugnaro : Oggi ho incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ho ringraziato per essere stato un sincero a… - ZyppoTweet : RT @agesci: La giornata di ieri è stata tutta un'emozione. Grazie al Presidente #Mattarella per il valore, la stima e la fiducia che ha con… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve delegazione Pirelli per 150 anni fondazione... -