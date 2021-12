(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Si è parlato troppo della miaad, niente di più che il semplice fatto che tra segretari si partecipa ai dibattiti degli altri mantenendo ognuno la sua posizione.conteper le cose che ho detto, fa parte della normalità della dialettica tra forze politiche". Lo ha detto Enricoalla presentazione on line del libro suldi Alberto Orioli.

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - Linkiesta : Letta ripete che di legge elettorale si parlerà dopo il Quirinale, salvo aggiungere che sarà maggioritaria Il segr… - petregiamp : RT @gervasoni1968: Inquietante il riferimento a Leone (che era un galantuomo). Letta minaccia: se Berlusconi sarà al Quirinale gli scatene… - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'troppe parole su mia visita a Atreju, sono stato anche contestato'... - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'da Pertini in poi solo scelte consensuali e larghe, continuare così'... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

Lo dice il segretario Pd Enricoa ilSole24ore.com. "Dobbiamo continuare con presidenti istituzionali, consensuali, in grado di rappresentare tutto il Parlamento". . 15 dicembre 2021rischia di pagare caro politicamente, il non peso attuale del suo partito. Figuriamoci poi, ...? Il doppio no che può stravolgere tutto Cosa fare dunque? Affidarsi a Renzi, il nemico ...Roma, 15 dic (Adnkronos) – “Si è parlato troppo della mia visita ad Atreju, niente di più che il semplice fatto che tra segretari si partecipa ai dibattiti degli altri mantenendo ognuno la sua posizio ...Roma, 15 dic "Dopo Leone, si è andati sempre a un presidente della Repubblica con larghe maggioranze, anche se nei numeri il primo Napolitano e Mattarella sono ...