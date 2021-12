Quirinale: Letta, presidente mai stato un leader politico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Il ruolo del presidente della Repubblica è unico, così lo hanno disegnato i costituenti. Rappresenta un arbitro, un motore, un garante che dà voce a tutti i cittadini. Da qui si capisce la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Il ruolo deldella Repubblica è unico, così lo hanno disegnato i costituenti. Rappresenta un arbitro, un motore, un garante che dà voce a tutti i cittadini. Da qui si capisce la ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - Linkiesta : Letta ripete che di legge elettorale si parlerà dopo il Quirinale, salvo aggiungere che sarà maggioritaria Il segr… - sole24ore : .@EnricoLetta al #Sole24Ore per #12Presidenti: 'Il #kingmaker per il #Quirinale? Non può che essere collettivo e co… - teobaratto90 : RT @CarloCalenda: Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlusconi.… - petregiamp : RT @gervasoni1968: Inquietante il riferimento a Leone (che era un galantuomo). Letta minaccia: se Berlusconi sarà al Quirinale gli scatene… -