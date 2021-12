(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Salvini mi ha mandato un messaggino per dirmi di sentirci dopo la manovra. Ma discutiamo di che cosa visto che Salvini continua a dire Berlusconi, poi c'è Letta che dice no a un presidente eletto a maggioranza ma farà una proposta con Conte e quindi una maggioranza, e poi arriva la Meloni con il patriota come se i precedenti presidenti della Repubblica non lo fossero... In questo grandissimo esarebbe più semplice sedersi tra tutti ie vedere se c'è uncha va bene a tutti". Così Carloa Tagadà su La7.

Advertising

zazoomblog : Quirinale: Calenda indecente casino leader si confrontino su nome - #Quirinale: #Calenda #indecente - pixel_di : RT @La7tv: #tagada Calenda (Azione): 'Draghi continui a fare il lavoro che sta facendo. Per il Quirinale? C'è la Cartabia' - CarloCalenda : RT @La7tv: #tagada @CarloCalenda commenta a modo suo un'agenzia di Enrico #Letta sul #Quirinale: 'Nun se capisce niente, ci vuola cautela,… - La7tv : #tagada Matteo #Renzi sulla partita del #Quirinale afferma che i nomi si dovranno fare a #gennaio: 'Si deve parlare… - La7tv : #tagada @CarloCalenda commenta a modo suo un'agenzia di Enrico #Letta sul #Quirinale: 'Nun se capisce niente, ci vu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Calenda

Per"è risibile pensare che si possa fare alciò che si può fare solo a Palazzo Chigi", mentre serve "una legge proporzionale con alta soglia di sbarramento per superare un ...... ha attaccato il leader di Azione Carlo. 'Il patriottismo è il senso della nazione , le ... Aldeve andare un o una patriota, quindi per dettato costituzionale non un nazionalista '. ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Salvini mi ha mandato un messaggino per dirmi di sentirci dopo la manovra. Ma discutiamo di che cosa visto che Salvini continua a dire Berlusconi, poi c’è Letta che dice n ...Siamo noi che glielo abbiamo proposto, perché è l’uomo più adatto con Mario Draghi per dare prestigio e forza al nostro Paese, a livello nazionale ed internazionale”. Lo ha dichiarato a Rainews24 il c ...