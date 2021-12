Quirinale | Calenda | ‘indecente casino | leader si confrontino su nome’

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Salvini mi ha mandato un messaggino per dirmi di sentirci dopo la manovra. Ma discutiamo di che cosa visto che Salvini continua a dire Berlusconi, poi c’è Letta che dice no a un presidente eletto a maggioranza ma farà una proposta con Conte e quindi un nome a maggioranza, e poi arriva la Meloni con il patriota come se i precedenti presidenti della Repubblica non lo fossero… In questo grandissimo e indecentesarebbe più semplice sedersi tra tutti ie vedere se c’è un nome cha va bene a tutti”. Così Carloa Tagadà su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per"è risibile pensare che si possa fare alciò che si può fare solo a Palazzo Chigi", mentre serve "una legge proporzionale con alta soglia di sbarramento per superare un ...... ha attaccato il leader di Azione Carlo. 'Il patriottismo è il senso della nazione , le ... Aldeve andare un o una patriota, quindi per dettato costituzionale non un nazionalista '. ...Roma, 15 dic. "Salvini mi ha mandato un messaggino per dirmi di sentirci dopo la manovra. Ma discutiamo di che cosa visto che Salvini continua a dire Berlusconi ...Siamo noi che glielo abbiamo proposto, perché è l’uomo più adatto con Mario Draghi per dare prestigio e forza al nostro Paese, a livello nazionale ed internazionale”. Lo ha dichiarato a Rainews24 il c ...