Questo Babbo Natale non è stato arrestato perché senza mascherina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 14 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vedono degli agenti di polizia bloccare e portare via un uomo vestito da Babbo Natale. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Natale 2021. La polizia tedesca arresta Babbo Natale per non aver indossato la mascherina al mercatino di Natale di Stralsund. Andrà tutto bene…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale ed è stato girato nella città di Stralsund (Germania) il 13 dicembre 2021, come si può verificare qui, qui e qui. L’uomo vestito da Babbo Natale non è stato però portato via dagli ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 14 dicembre 2021 su Facebook èpubblicato un video in cui si vedono degli agenti di polizia bloccare e portare via un uomo vestito da. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «2021. La polizia tedesca arrestaper non aver indossato laal mercatino didi Stralsund. Andrà tutto bene…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale ed ègirato nella città di Stralsund (Germania) il 13 dicembre 2021, come si può verificare qui, qui e qui. L’uomo vestito danon èperò portato via dagli ...

