Questa «donna anziana» non è stata arrestata perché senza il pass vaccinale

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 9 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra degli agenti di polizia discutere in strada con una. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La polizia tedesca arresta unache non aveva ilaporto per il vaccino. Non abbiamo imparato niente dalla storia?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, è stato girato il 6 dicembre 2021 nella città di Göppingen (Germania) durante una protesta contro le misure anti-Covid, come si può verificare qui e qui. La scena però non mostra la polizia tedesca che arresta unail, come erroneamente sostenuto nel post ...