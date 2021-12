Quarantena o tampone per chi arriva dall’estero Ordinanza del ministro della Salute (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quarantena di cinque giorni per chi arriva dall’estero per i non vaccinati, obbligo di tampone per chi giunge in Italia dall’estero ed è vaccinato. Norme sancire in una Ordinanza del ministro della Salute. Divieto di giungere in Italia da otto Paesi africani. L'articolo Quarantena o tampone per chi arriva dall’estero <small class="subtitle">Ordinanza del ministro della Salute</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 dicembre 2021)di cinque giorni per chiper i non vaccinati, obbligo diper chi giunge in Italiaed è vaccinato. Norme sancire in unadel. Divieto di giungere in Italia da otto Paesi africani. L'articoloper chi del proviene da Noi Notizie..

