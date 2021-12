Quanti messaggi nel nuovo tatuaggio di Antonino Spinalbese: sono tutti per Belen? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dicono che Belen forse potrebbe avere una relazione con Michele Morrone e intanto Antonino Spinalbese mostra il suo ultimo tatuaggio. Nuova vita per l’ex hair stylist di Coppola che ha già annunciato il suo nuovo lavoro ma soprattutto sembra che la nuova vita sia lontano da Belen. Non troppo lontano perché i due hanno una figlia da crescere insieme. In attesa di conoscere i dettagli di questa storia d’amore finita troppo presto il nuovo tatuaggio di Antonino Spinalbese sembra contenere più messaggi. Che sia vero o meno il gossip che riguarda Belen e Morrone ormai sembra chiaro che la showgirl non sia più la compagna del papà di sua figlia Luna. Antonino sceglie il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dicono cheforse potrebbe avere una relazione con Michele Morrone e intantomostra il suo ultimo. Nuova vita per l’ex hair stylist di Coppola che ha già annunciato il suolavoro ma soprattutto sembra che la nuova vita sia lontano da. Non troppo lontano perché i due hanno una figlia da crescere insieme. In attesa di conoscere i dettagli di questa storia d’amore finita troppo presto ildisembra contenere più. Che sia vero o meno il gossip che riguardae Morrone ormai sembra chiaro che la showgirl non sia più la compagna del papà di sua figlia Luna.sceglie il ...

Advertising

Tomas1374 : Quanti messaggi arriveranno in redazione per Liguori e quanti invece per lamentarsi della archiviazione di #Suare ?… - Ryoga912 : @TessaTrisRose Uao i bidoncini della spazzatura e le bottiglie coi messaggi me li ricordo ?? Cavolo quanti anni sono passati! - Bri_Fitz_ : Dopo quanti messaggi del tipo “torniamo insieme” uno dovrebbe bloccare definitivamente il numero? - peakyy1946 : @Ciro_Marvel @GavinoFranti @LorenozBaldini @GoalItalia ma che ti sei innamorato dì me …quanti messaggi - leohogws : intanto che strangolo il bambino, fav e do uno sguardo agli spam che il gruppo non mi fa vedere quanti messaggi ho arretrati?? -