Putin a Xi | Russia - Cina esempio cooperazione nel XXI secolo

Ultime Notizie dalla rete : Putin Russia

Il presidente russo Vladimirin videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping ha definito i rapporti trae Cina 'un vero esempio di cooperazione interstatale nel XXI secolo'. 'Sono lieto della possibilità di ...Mosca, 15 dic 10:05 - L'interscambio commerciale trae Cina nel periodo gennaio - novembre del 2021 è aumentato del 31 per cento rispetto allo stesso periodo...Il portavoce Leonid Volkov: "I leader europei trattino Putin come un terrorista da isolare, non come interlocutore" ...Il presidente russo Vladimir Putin in videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping ha definito i rapporti tra Russia e Cina "un vero esempio di cooperazione interstatale nel XXI secolo". "Sono ...