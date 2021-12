Province | Magliocca | “Nominati i vertici della società di rifiuti”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho proceduto alle nomine deiprovinciale deiGisec: si tratta di tre tecnici assolutamente non legati alla politica i cui nomi resteranno però secretati fino a lunedì, cioè a dopo l’esito delle elezioni provinciali (18 dicembre, ndr). E ciò per motivi di opportunità e fare in modo che non vi sia alcun tipo di interferenza con le operazioni elettorali”. E’ quanto afferma il presidenteProvincia di Caserta Giorgioche oggi ha proceduto a nominare il consiglio di amministrazioneprovinciale Gisec, che nel Casertano gestisce importanti impianti di trattamento dei, come lo Stir di Santa Maria Capua Vetere, stabilimento dove finisce tutto ...

CasertaCE

