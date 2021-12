Proroga stato di emergenza | Fedriga | “C’era l’alternativa ma non è un dramma”

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - NicolaPorro : Cosa vuol dire politicamente la proroga dello stato d’emergenza? Il punto di @pbecchi ?? - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - LBorderline : @matteosalvinimi E la proroga dello stato d'emergenza??? PARLIAMONE - missypippi : RT @vitalbaa: E' grave che nel decreto di proroga dell'emergenza non sia richiamata la legge sull'emergenza (dlgs 1/2018). Significa che qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga stato

Cartabellotta, in una delle sue repliche alle accuse di prendere in giro un malato perché non vaccinato, offre uno spunto curioso per un altro terreno di scontro: ladellod'emergenza ...di Gli aggiornamenti sul coronavirus di mercoledì 15 dicembre Il Cdmfino al 31 marzo lod'emergenza anti - Covid. Il nuovo decreto prevede anche il super Green pass in zona bianca: precluse ai non vaccinati attività come ristoranti al chiuso, cinema e ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale ...