Proroga stato di emergenza e Super Green pass fino al 31 marzo. Le nuove regole per entrare in Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle Salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto legge che Proroga lo stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento della pandemia. LEGGI ANCHE: Omicron in Sud Africa: i primi dati su ricoveri, efficacia vaccinale e reinfezioni Il termine è il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle Salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto legge chelodinazionale e delle misure di contenimento della pandemia. LEGGI ANCHE: Omicron in Sud Africa: i primi dati su ricoveri, efficacia vaccinale e reinfezioni Il termine è il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - NicolaPorro : Cosa vuol dire politicamente la proroga dello stato d’emergenza? Il punto di @pbecchi ?? - teobaratto90 : RT @ottogattotto: Leggo che la proroga dello stato d'emergenza è una scelta politica che merita una spiegazione pubblica. Io ritengo che la… - Piero42395724 : RT @FedericoDezzani: In sostanza con la proroga dello stato d'emergenza, hanno le mani libere per bloccare tutto a gennaio. Andranno avanti… -