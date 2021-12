Prima volta nella storia: un veicolo spaziale riesce a “toccare” il Sole, si chiama Solar Parker Probe (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa volta ci siamo andati veramente vicinissimi: il veicolo spaziale Solar Parker Probe della NASA è volato sul Sole per studiarne i comportamenti e l’evoluzione. Una missione che ci dirà di più sulla nostra stella. La sonda Solar Parker Probe, l’oggetto spaziale più vicino al Sole – 15122021 www.computermagazine.itIcaro questa volta è stato letteralmente declassato. Sì, perché la NASA, con la sua sonda Solar Parker Probe, è praticamente volata sul Sole. Ovviamente non parliamo di un atterraggio sulla superficie della stella, siamo ancora ben lontani dal toccare con mano il ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questaci siamo andati veramente vicinissimi: ildella NASA è volato sulper studiarne i comportamenti e l’evoluzione. Una missione che ci dirà di più sulla nostra stella. La sonda, l’oggettopiù vicino al– 15122021 www.computermagazine.itIcaro questaè stato letteralmente declassato. Sì, perché la NASA, con la sua sonda, è praticamente volata sul. Ovviamente non parliamo di un atterraggio sulla superficie della stella, siamo ancora ben lontani dalcon mano il ...

