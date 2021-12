Prima donna alla guida della polizia di New York (Di mercoledì 15 dicembre 2021) New York avrà la sua Prima donna commissaria alla guida del dipartimento di polizia più grande e più noto degli Stati Uniti: l’afroamericana Keechant Sewell, capo dei detective della contea di Nassau. A sceglierla è stato il sindaco eletto Eric Adams, con un passato anche lui da poliziotto. La 49enne sostituirà Dermont Shea, da due anni commissario e prossimo alla pensione dopo 30 anni in servizio. Assumerà l’incarico il 1 gennaio, quando Adams entrerà in carica come primo cittadino. Nei suoi 23 anni con la divisa, Sewell ha lavorato nella Sezione narcotici e come negoziatrice nei casi di sequestro di persona con ostaggi. A settembre era stata nominata capo dei detective nella contea di Nassau (a Long Island). Sewell, nativa del Queens, sarà anche la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Newavrà la suacommissariadel dipartimento dipiù grande e più noto degli Stati Uniti: l’afroamericana Keechant Sewell, capo dei detectivecontea di Nassau. A sceglierla è stato il sindaco eletto Eric Adams, con un passato anche lui da poliziotto. La 49enne sostituirà Dermont Shea, da due anni commissario e prossimopensione dopo 30 anni in servizio. Assumerà l’incarico il 1 gennaio, quando Adams entrerà in carica come primo cittadino. Nei suoi 23 anni con la divisa, Sewell ha lavorato nella Sezione narcotici e come negoziatrice nei casi di sequestro di persona con ostaggi. A settembre era stata nominata capo dei detective nella contea di Nassau (a Long Island). Sewell, nativa del Queens, sarà anche la ...

