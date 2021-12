Presidente della Repubblica donna, è possibile? L’analisi di un contesto politico che si ostina a non cambiare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia dove ogni elezione del Presidente del Consiglio o della Repubblica viene accompagnata da quella che potremmo definire -tristemente- una cantilena ormai venuta ufficialmente a noia: “I tempi sono maturi per una Presidente della Repubblica donna”. Si tratta infatti sempre della stessa frase, ripetuta in vari contesti da politici ed opinionisti interpellati sul tema, e che sembra quasi voler essere più un contentino, un gesto finalizzato a manifestare dei buoni propositi, che un intento vero e proprio. Ad oggi, infatti, nessuna donna ha mai ricoperto nessuna delle due cariche e potrebbe succedere la stessa cosa quando sarà ora di scegliere chi sostituirà Sergio Mattarella. Presidente donna: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia dove ogni elezione deldel Consiglio oviene accompagnata da quella che potremmo definire -tristemente- una cantilena ormai venuta ufficialmente a noia: “I tempi sono maturi per una”. Si tratta infatti semprestessa frase, ripetuta in vari contesti da politici ed opinionisti interpellati sul tema, e che sembra quasi voler essere più un contentino, un gesto finalizzato a manifestare dei buoni propositi, che un intento vero e proprio. Ad oggi, infatti, nessunaha mai ricoperto nessuna delle due cariche e potrebbe succedere la stessa cosa quando sarà ora di scegliere chi sostituirà Sergio Mattarella.: ...

Advertising

matteosalvinimi : Mentre la provincia di Treviso primeggia per qualità della vita delle donne, grazie ai nostri amministratori come i… - TeresaBellanova : 'Avete dimostrato che i giovani credono in solidarietà, sostegno reciproco, senso della vita comune. Siete il migli… - you_trend : ? Quando si eleggerà il Presidente della Repubblica? ?? Oggi il Presidente della Camera Fico ha annunciato che la… - lvoir : RT @_I_l_e_a_n_a_: Ma proporre seriamente Bersani come Presidente della Repubblica invece di Berlusconi, Casini o altri per loro non vi pia… - Canio44536762 : RT @russotweet: Più ascolto @pbersani a #dimartedi e più sono convinto che sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica: saggio, moderato… -