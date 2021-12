Premio Sacharov a Navalny, consegnato alla figlia: "L'Ue favorisca il rilascio" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Daria Navalnaya, la figlia dell’oppositore e attivista anti-corruzione Alexei Navalny, attualmente detenuto, ritira il Premio Sacharov 2021 per i diritti umani e la libertà di pensiero nella cerimonia annuale che si tiene a Strasburgo. “Bisogna fare tutto il possibile affinché mio padre sia rilasciato e io credo che con il vostro aiuto questo sia possibile” è l’appello lanciato da Daria Navalnaya. Il portavoce Leonid Volkov ha chiesto alle istituzioni europee di rispondere in maniera ferma e decisa contro l’atteggiamento della Russia. I leader europei trattino Putin come un terrorista internazionale e non come un interlocutore, afferma Volkov all’Ansa. Le attuali condizioni di salute di Navalny “sono stabili”, ma il regime carcerario a cui è sottoposto è di “isolamento durissimo”, ha ricordato Volkov, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Daria Navalnaya, ladell’oppositore e attivista anti-corruzione Alexei, attualmente detenuto, ritira il2021 per i diritti umani e la libertà di pensiero nella cerimonia annuale che si tiene a Strasburgo. “Bisogna fare tutto il possibile affinché mio padre sia rilasciato e io credo che con il vostro aiuto questo sia possibile” è l’appello lanciato da Daria Navalnaya. Il portavoce Leonid Volkov ha chiesto alle istituzioni europee di rispondere in maniera ferma e decisa contro l’atteggiamento della Russia. I leader europei trattino Putin come un terrorista internazionale e non come un interlocutore, afferma Volkov all’Ansa. Le attuali condizioni di salute di“sono stabili”, ma il regime carcerario a cui è sottoposto è di “isolamento durissimo”, ha ricordato Volkov, ...

Ultime Notizie dalla rete : Premio Sacharov Parlamento Europeo, la consegna del premio Sacharov per la libertà di pensiero ad Alexei Navalny Daria Navalnaya, la figlia dell'oppositore e attivista anti - corruzione Alexei Navalny, attualmente detenuto, ritira il premio Sacharov 2021 nella cerimonia annuale che si tiene a Strasburgo. L'appuntamento, in collegamento con la Plenaria del Parlamento europeo, si apre con i saluti di Carlo Corazza, direttore del ...

