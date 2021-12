Premio Napoli a Emmanuel Carrère. Lo scrittore francese al teatro Mercadante per la serata finale

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsi avvia verso la fasedella gara. Ogni anno la Fondazione assegna ilspeciale per la letteratura internazionale durante ladel. Per la 67esima edizione delil riconoscimento è stato assegnato adautore di alcune tra le più amate opere contemporanee. A partire da L’avversarioha inaugurato un genere nuovo: la sua scrittura è un lungo confronto tra realtà e soggettività, un costante dialogo tra la vita degli altri e la vita stessa dello, i suoi pensieri, le suoi preoccupazioni, finanche i ...

Il Premio Napoli speciale per la letteratura internazionale, nella 67esima edizione del riconoscimento, va a Emmanuel Carrère. Con la sua scrittura, si legge in una nota, lo scrittore francese ha avvi ...