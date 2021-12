Premio Internazionale Roberto Rossellini | sabato 18 la premizione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiuderà il 18 dicembre, a Roma, alla Casa del Cinema, a partire dalle 16.00, con la cerimonia di premiazione, la XIII edizione del Roma Film Corto Fest, da quest’anno anche, e soprattutto –. Quante sceneggiature sono iscritte al “”? Trentadue le opere filmiche in cartellone, di cui 11 in concorso, e ancora, oltre 100 le sceneggiature iscritte al. Una panoramica esaustiva sul meglio del cinema italiano e, che vuole essere – come sempre – una incentivazione del Talento. I premi Oltre ai Colossei d’Argento per la Migliore Interpretazione e la Migliore Sceneggiatura, e il Colosseo d’Oro al Miglior Cortometraggio, vengono assegnati ...