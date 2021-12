Premier sempre più nel caos: rinviata anche Burnley-Watford (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a non dar tregua alla Premier League che, negli ultimi giorni, si vede costretta a fare i conti con un numero sempre maggiore di contagiati. Dopo il rinvio dei match del Tottenham e di Brentford-Manchester United di ieri sera, anche la sfida tra Burnley e Watford della diciassettesima giornata in programma questa sera è stata posticipata a data da destinarsi. La massima serie inglese, dunque, si trova nel caos più totale a causa della pandemia, che è tornata a colpire prepotentemente anche il mondo del calcio. We can confirm that tonight’s match against Watford has been postponed due to an ongoing Covid outbreak within the opposition squad. More information to follow. pic.twitter.com/oTA9ftrpFO — ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a non dar tregua allaLeague che, negli ultimi giorni, si vede costretta a fare i conti con un numeromaggiore di contagiati. Dopo il rinvio dei match del Tottenham e di Brentford-Mster United di ieri sera,la sfida tradella diciassettesima giornata in programma questa sera è stata posticipata a data da destinarsi. La massima serie inglese, dunque, si trova nelpiù totale a causa della pandemia, che è tornata a colpire prepotentementeil mondo del calcio. We can confirm that tonight’s match againsthas been postponed due to an ongoing Covid outbreak within the opposition squad. More information to follow. pic.twitter.com/oTA9ftrpFO — ...

