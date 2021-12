Premier, nessun rinvio per Leicester-Tottenham (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non si arresta l’epidemia di covid in Premier, ma non per questo si pensa di fermare la palla. Per il turno infrasettimanale è infatti in programma la sfida tra Leicester e Tottenham, le due squadre che stanno vivendo un momento delicato a causa dei numerosi casi Covid che ci contano tra i calciatori. Proprio per questo motivo i club avevano avanzato una richiesta di rinvio del match. La Lega calcio inglese non ha però accettato l’istanza presentata dai due club. La gara si disputerà regolamente domani. I padroni di casa una settimana fa hanno affrontato il Napoli, nonostante le numerose assenze, mentre non si è giocato il match tra l’undici di Conte e il Rennes (valido per la Conference League), che potrebbe essere annullato definitivamente dall’UEFA. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non si arresta l’epidemia di covid in, ma non per questo si pensa di fermare la palla. Per il turno infrasettimanale è infatti in programma la sfida tra, le due squadre che stanno vivendo un momento delicato a causa dei numerosi casi Covid che ci contano tra i calciatori. Proprio per questo motivo i club avevano avanzato una richiesta didel match. La Lega calcio inglese non ha però accettato l’istanza presentata dai due club. La gara si disputerà regolamente domani. I padroni di casa una settimana fa hanno affrontato il Napoli, nonostante le numerose assenze, mentre non si è giocato il match tra l’undici di Conte e il Rennes (valido per la Conference League), che potrebbe essere annullato definitivamente dall’UEFA. L'articolo ilNapolista.

Advertising

CottarelliCPI : La premier finlandese entra in contatto con un positivo e passa la serata in discoteca. Si scusa poi dicendo che in… - ilfoglio_it : Cosa sarebbe successo se Zaki fosse stato liberato ai tempi del governo gialloverde o rossogiallo? Oggi i politici… - napolista : Premier, nessun rinvio per #LeicesterTottenham Non è stata accettata la richiesta di rinvio avanzata dai due club… - fraperu1 : 184 gol in Premier League con il Manchester City. Nessun giocator ha segnato più gol con una sola maglia: #Aguero… - LDelmarchesato : @air_mov @PetrazzuoloF Nessun superpotere solo competenza. Quella grande sconosciuta ai piddini da quando rincorron… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier nessun L'appello di Draghi: 'Vaccinarsi è essenziale' Poi il premier ha rivolto un appello ai non vaccinati e a chi deve fare la terza dose: ' Voglio ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di ...

Covid, Astoi"Da nuova ordinanza pesante ricaduta su turismo organizzato" ... dall'oggi al domani, senza nessun razionale e ignorando le ricadute su un comparto che solo una ... Serve un intervento del premier e del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, affinchè non si sfregi ...

Premier, nessun rinvio per Leicester-Tottenham - ilNapolista IlNapolista Il Covid mette paura alla Premier, Klopp chiede trasparenza: “Dite i nomi dei giocatori positivi” Jurgen Klopp chiede più trasparenza ai club inglesi e alla Premier League per aumentare la sicurezza di tutti. La Premier League è stata travolta dal Covid-1 9 negli ultimi giorni e sono state rinviat ...

Open, Renzi in Procura: depositata memoria difensiva Renzi, indagato per finanziamento illecito ai partiti nell'ambito dell'inchiesta sul Open - considerata la 'cassaforte' renziana per realizzare la scalata al Pd e organizzare la kermesse della Leopold ...

Poi ilha rivolto un appello ai non vaccinati e a chi deve fare la terza dose: ' Voglio ... Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senzatipo di ...... dall'oggi al domani, senzarazionale e ignorando le ricadute su un comparto che solo una ... Serve un intervento dele del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, affinchè non si sfregi ...Jurgen Klopp chiede più trasparenza ai club inglesi e alla Premier League per aumentare la sicurezza di tutti. La Premier League è stata travolta dal Covid-1 9 negli ultimi giorni e sono state rinviat ...Renzi, indagato per finanziamento illecito ai partiti nell'ambito dell'inchiesta sul Open - considerata la 'cassaforte' renziana per realizzare la scalata al Pd e organizzare la kermesse della Leopold ...