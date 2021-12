Premier, Manchester City a valanga sul Leeds 7-0 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vittoria a valanga del Manchester City nella 17esima giornata di Premier League. I ragazzi di Pep Guardiola battono 7-0 il Leeds e consolidano il primato con 41 punti. Foden apre le danze all’8?, poi ancora a segno Grealish (13?) e due volte De Bruyne (32? e 62?). Il 4-0 al 49? porta la firma di Mahrez, mentre il sesto e il settimo sigillo sono di Stones (74?) e Ake (78?). Tramortito il Leeds di Marcelo Bielsa, fermo a 16 punti, a +5 dalla zona retrocessione. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vittoria adelnella 17esima giornata diLeague. I ragazzi di Pep Guardiola battono 7-0 ile consolidano il primato con 41 punti. Foden apre le danze all’8?, poi ancora a segno Grealish (13?) e due volte De Bruyne (32? e 62?). Il 4-0 al 49? porta la firma di Mahrez, mentre il sesto e il settimo sigillo sono di Stones (74?) e Ake (78?). Tramortito ildi Marcelo Bielsa, fermo a 16 punti, a +5 dalla zona retrocessione.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHIUSO IL CENTRO SPORTIVO DEL MANCHESTER UNITED Positivi al Covid alcuni giocatori e membri dello… - Luckyluciano971 : RT @calcioinglese: Il quarto miglior marcatore della storia della Premier League. Basta questo per raccontare cosa è stato Sergio Aguero pe… - mr_kubra : RT @calcioinglese: Il quarto miglior marcatore della storia della Premier League. Basta questo per raccontare cosa è stato Sergio Aguero pe… - fraperu1 : 184 gol in Premier League con il Manchester City. Nessun giocator ha segnato più gol con una sola maglia: #Aguero… - 13LBT : RT @calcioinglese: Il quarto miglior marcatore della storia della Premier League. Basta questo per raccontare cosa è stato Sergio Aguero pe… -