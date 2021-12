Premier League, Leicester-Tottenham si gioca: non accolta la richiesta di rinvio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Premier League è giunta alla diciassettesima giornata, che si disputa in turno infrasettimanale, che prevede tra le gare in programma quella tra Leicester e Tottenham. Le due squadre non stanno vivendo un momento particolarmente felice a causa dei numerosi casi Covid che stanno vivendo gran parte della rosa e avevano così avanzato richiesta di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laè giunta alla diciassettesima giornata, che si disputa in turno infrasettimanale, che prevede tra le gare in programma quella tra. Le due squadre non stanno vivendo un momento particolarmente felice a causa dei numerosi casi Covid che stanno vivendo gran parte della rosa e avevano così avanzatodi L'articolo

