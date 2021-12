Premier League, caos Covid: rinviata anche Burnley-Watford (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Premier League, paura per i numerosi contagi dovuti al Covid. rinviata a data da destinarsi anche la sfida tra Burnley e Watford Premier League nel più completo caos. anche Burnley-Watford, infatti, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei numerosi contagi da Covid riscontrati nella squadra giallorossonera. E’ la terza gara stagionale, dopo Brentford-Manchester United e Brighton-Tottenham, ad essere rinviata. La variante Omicron è stata un duro colpo per il calcio inglese, che conta già 42 casi da inizio anno. E le possibilità che aumentino sono in rialzo… L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021), paura per i numerosi contagi dovuti ala data da destinarsila sfida tranel più completo, infatti, è stataa data da destinarsi a causa dei numerosi contagi dariscontrati nella squadra giallorossonera. E’ la terza gara stagionale, dopo Brentford-Mster United e Brighton-Tottenham, ad essere. La variante Omicron è stata un duro colpo per il calcio inglese, che conta già 42 casi da inizio anno. E le possibilità che aumentino sono in rialzo… L'articolo proviene da Calcio ...

