Preghiera della sera 15 Dicembre 2021: “Apri il mio cuore, i miei occhi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Apri il mio cuore, i miei occhi”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “il mio, i”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

