“Potrei essere già fertile?”

Salve dottoressa, il giorno 6 ottobre 2021 ho partorito mio figlio con parto naturale. Nei giorni successivi, per circa 30 giorni, ho avuto abbondanti perdite ematiche. L'utero si è pulito dopodiché non ho avuto più alcuna perdita. Mio figlio si nutre con il mio latte, solo che lo estraggo a causa di problemi dovuti all'attaccamento. Qualche giorno fa ho avuto un rapporto completo non protetto e dopo 2 giorni inizio a perdere di nuovo sangue. Possibile sia già il capoparto? Mica c'è il rischio che io possa essere nuovamente incinta? Oltretutto ho spesso durante il giorno una sensazione come pungente e fastidiosa alla vagina, potrebbe essere una conseguenza normale e passeggera del post parto? La ringrazio anticipatamente.

