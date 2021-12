Potes e guardie mediche | cresce la mobilitazione contro i tagli ai servizi Finisce sotto esame il riordino dei camici bianchi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) FERMO - Tremano ledel Fermano . Quella più a rischio, adesso, sarebbe quella di Montegiorgio . Nel Comune della media Valtenna, la minoranza ha presentato un'interrogazione al sindaco per ...

Già depotenziata ladi Sant'Elpidio a Mare, gestita dalla Croce Azzurra, ora soltanto infermieristica. Mentre a Petritoli è operativa l'Ils, l'ambulanza infermieristica della Croce Arcobaleno. ...Gli stessi hanno ricordato come 'anche per laassicurata in un primo momento a Montegranaro ... affinché si rivedano le scelte passate sulle titolarità a livello dimediche, che ...FERMO - Tremano le Potes del Fermano. Quella più a rischio, adesso, sarebbe quella di Montegiorgio. Nel Comune della media Valtenna, la minoranza ha presentato un’interrogazione ...L'EPIDEMIA FERMO Tremano le Potes del Fermano. Quella più a rischio, adesso, sarebbe quella di Montegiorgio. Nel Comune della media Valtenna, la minoranza ha presentato un'interrogazione al ...