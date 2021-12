Postepay, la nuova tassa riguarderà anche la standard? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sorpresa amara per i possessori di Postepay che dovranno far fronte a una nuova tassa. Questa sarà applicata anche alla versione standard della carta? Scopriamolo insieme. La Postepay è senza ombra di dubbio uno degli strumenti preferiti dagli italiani in fatto di gestione dei risparmi. I motivi di tale successo sono molteplici. I più evidenti sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sorpresa amara per i possessori diche dovranno far fronte a una. Questa sarà applicataalla versionedella carta? Scopriamolo insieme. Laè senza ombra di dubbio uno degli strumenti preferiti dagli italiani in fatto di gestione dei risparmi. I motivi di tale successo sono molteplici. I più evidenti sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Jenny74354961 : Breve storia triste #Postepay: 30/10/2021 chiedo una nuova postepay perché vittima di phishing 15/12/2021 non ri… - infoiteconomia : Allerta in tutta Italia: nuova truffa Postepay, attenzione - ninnipetrol : RT @TrendOnline: #brutte #notizie per i clienti #PosteItaliane: arriva una nuova #tassa per tutti i possessori di una #card #postepay! Dal… - TrendOnline : #brutte #notizie per i clienti #PosteItaliane: arriva una nuova #tassa per tutti i possessori di una #card… - SocialPNews : #brutte #notizie per i clienti #PosteItaliane: arriva una nuova #tassa per tutti i possessori di una #card… -