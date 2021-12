Positivi Covid? Scatta l' autoisolamento sino a Natale da oggi e sfumano le Feste in famiglia

Advertising

TgLa7 : #Pfizer conferma risultati positivi pillola anti-Covid - fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 23.195 positivi e 129 vittime. tasso positività al 3,6%, +7 terapie intensive #ANSA - Tribonacci1 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Miei vicini di casa trovati positivi al Covid. Medico di base: ' Tachipirina e vigile attesa'. Loro: 'Vaffanculo!!!!… - infoitsalute : Covid: in Lombardia 29 morti e 4.765 nuovi positivi, 250 a Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi Covid

Intanto il bollettino quotidiano del 25 novembre registra 23.195 nuovi casi, rilevati su 634.638 tamponi giornalieri, con la percentuale deial 3,7%Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/Province autonome in maniera casuale fra i campionigarantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età ...Sono stati segnalati altri 78.610 casi di COVID-19, circa 10.000 in più rispetto al precedente massimo registrato a gennaio. Più di 11 milioni di persone sono risultate positive alla malattia nel ...19:20Cantieri e appalti, l'assessore Falcone: "A Palermo +300% in 5 anni, investiti oltre 150 milioni" 19:20Contributi alle imprese siciliane danneggiate dal Covid: ecco il bando della Regione 19:15Un ...